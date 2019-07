250 Musiker auf der Bühne

Bickenbach/Bensheim.Unter einem großen Tattoo versteht man ein Showevent mit Show- und Marchingbands aus ganz Europa – ein solches veranstaltet das Musikcorps Bickenbach 1919 am Samstag, 24. August, in der Bensheimer Weststadthalle anlässlich seines 100-jähriges Bestehens. Es ist die mittlerweile fünfte Musikshow des Orchesters mit hochkarätigen Show- und Marchingbands sowie Pipes and Drums aus dem In- und Ausland.

Es gibt zwei Vorstellungen um 15 und um 20 Uhr, die jeweils circa drei Stunden dauern. Für jede der beiden Veranstaltungen werden rund 1800 Zuschauer erwartet.

Es spielen Formationen aus dem In- und Ausland: Show- & Marchingband Iserlohner Stadtmusikanten, La Vaillante Show & Marching Band (Frankreich), Romford Drum & Trumpet Corps (Großbritannien), Blaskapelle Hemslingen, Odenwald Pipes & Drums sowie The Clan Pipers Frankfurt. Höhepunkt wird ein großes Finale mit Gesamtdarbietungen aller Gruppen sein. Etwa 250 Mitwirkende werden hierfür auf der Bühne stehen.

Wer sich Karten reservieren möchte, kann dies über tickets@musikcorps-bickenbach.de tun. Außerdem gibt es Karten in der Musikbox im Kaufhaus Ganz. red

Info: Nähere Infos www.musikcorps- bickenbach.de

