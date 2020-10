2500 Euro für „Bärenstark“

BENSHEIM.Unterstützung die ankommt – in Bensheim konnte dieser Tage der Verein „Bärenstark“ eine Spende von 2500 Euro entgegennehmen. Die finanzielle Hilfe kommt vom Autohaus Ebert, das wiederum war Hauptsponsor beim jüngsten Charity-Golfturniert des Bergsträßer Vereins „Einfach Helfen!“.

Über diesem Verein, der Menschen wo notwendig und möglich unterstützt, ging das Geld nun an Bärenstark. Dort war die Freude über die Zuwendung groß. Eingesetzt werden soll das Geld in der Therapiearbeit mit schwerstkranken Kindern, beispielsweise bei Hunde- , Clown- und Musiktherapien. Der Verein unterstützt die Intensivpflegeinrichtung „Bärenfamilie“ in Heppenheim, in der 16 Pflegeplätze für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen.

Schon jetzt hat das Autohaus signalisiert, dass es auch im kommenden Jahr als Unterstützer an der Seite von „Einfach helfen!“ präsent sein möchte. thz

