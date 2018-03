Anzeige

Bensheim.Eine Spendenbox in der Leergutannahme des Edeka-Marktes Jakobi in der Fabrikstraße wird erfreulicherweise von der Kundschaft fleißig genutzt, um Leergutbons für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen.

Auf diese Weise kamen jetzt 2500 Euro zusammen, die Marktleiterin Barbara Blaser und ihre Kollegin Sandra Schlieckriede an den Förderverein der Kindertagesstätte in der Fuldastraße, vertreten durch Daniel von Hauff und Jan Ziegler, zur Weiterleitung an den Leiter des Hortes, Ralph Gettel, übergaben.

Verwendet werden soll die stattliche Spende für das Medienprojekt der Kita, für das noch die technische Ausstattung wie Laptop und Kamera angeschafft werden soll. Damit ergeben sich kreative Möglichkeiten zum Erstellen von Filmen mit den Kindern – und für die Kinder das Erlernen des Umgangs mit den modernen Medien. tz/Bild: Lotz