2500 Euro für vorbildliche Projekte

HOCHSTÄDTEN.Vor etwas mehr als zwei Monaten ist im Bensheimer Stadtteil Hochstädten ein Dorfladen mit Café eröffnet worden. Ein Treffpunkt, der weiter gestärkt wird. Jetzt waren Vertreterinnen des Fördervereins Heimatpflege Hochstädten, der hinter der Einrichtung im Hochstädter Haus steht, zu einer Spendenübergabe eingeladen.

Ebenso wie die Mountainbike-Abteilung des RTC Bergstraße erhielt der Verein vom südhessischen Energieversorger Entega 1250 Euro. Die Spende hatte Entega-Mitarbeiter Meik Schäfer im Gepäck. Die Mountainbiker wollen das Geld zum Unterhalt des Fuchstrails, eine ausgewiesene Mountainbike-Strecke bei Hochstädten, nutzen. Vor allem soll Werkzeug für die notwendigen Arbeiten angeschafft werden. Und der Förderverein Heimatpflege Hochstädten möchte am Hochstädter Haus eine Servicestation für Fahrräder einrichten, so dass die Adresse als Anlaufpunkt für Ausflüge noch attraktiver wird. Das Geld kommt vom Mitarbeitersponsoring der Entega. Dort war es Meik Schäfer, der die beiden Projekte als förderwürdig vorgeschlagen hatte. Mitarbeiter des Unternehmens können soziale und kulturelle Projekte sowie Projekte aus den Bereichen Sport und Umwelt zur Unterstützung durch das Unternehmen benennen. Via Intranet stimmen die Angestellten ab, wohin Geld fließen soll. Das Sponsoring gibt es seit 15 Jahren, bislang wurden 60 Projekte unterstützt. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018