27 Kinder feierten Erstkommunion in Sankt Georg

Bensheim.„Gemeinsam auf dem Weg mit Jesus“ – unter diesem Motto haben sich seit November vergangenen Jahres 27 Mädchen und Jungen der Pfarrei Sankt Georg in Bensheim auf das Fest der Erstkommunion vorbereitet.

In wöchentlichen Gruppenstunden, bei den Gottesdiensten und vielen anderen Begegnungen durften die Kinder erfahren, dass Jesus sie auf ihrem Weg begleitet. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten erlebt, was es bedeutet, Freund und Freundin von Jesus zu sein.

In vier Kommuniongruppen, begleitet von fünf Gruppenleiterinnen, setzten sich die Kinder intensiv mit ihrem Glauben auseinander. In der Zeit der Vorbereitung haben sie gespürt: „Jesus ist für uns da, ihm können wir vertrauen, er geht alle Wege mit uns. Jesus gibt uns Mut, Kraft und stärkt uns für unseren Lebensweg.“

Dies durften die Kinder in ganz besonderer Weise nun am Tag ihrer Erstkommunion erleben, als Jesus ihnen im Zeichen des Brotes ganz nahe war. red/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.05.2019