Bensheim.Für Donnerstag (7.) um 19.30 Uhr lädt die Michaelsgemeinde zu einem Vortragsabend zum Thema „30 Jahre friedliche Revolution“ ein. Am 9. Oktober 1989 kam es zu einer großen Demonstration in Leipzig. 70 000 Menschen zogen über den Ring und ließen sich durch die Machthaber nicht einschüchtern. Damals wurde das Ende der DDR und der Fall der Mauer eingeläutet. Liane Plotzizka und Andreas Funke-Reuterwaren damals dabei. Sie gestalteten eine Sternstunde der Menschheit mit.

Sie berichten über die friedliche Revolution. Auch diese Demonstration begann mit einem Friedensgebet in der Nicolaikirche in Leipzig. Liane Plotzizka ist Mitglied des Kirchenvorstands der Nicolaigemeinde und stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Friedliche Revolution in Leipzig. red

