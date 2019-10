300 Schüler in Bewegung gebracht

Auerbach.Die Regionalen Gesundheitsspiele sind eine schülergerechte Veranstaltung rund um das Thema Gesundheit mit freier und angeleiteter Bewegung, attraktiven Sportangeboten und spannenden Vorträgen.

Gesundheitserziehung ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit viel Spaß und in kindgerechter Sprache und Form – all das boten die 2. Auerbacher Gesundheitsspiele, eine Veranstaltung des Staatlichen Schulamtes mit dem Team Schule & Gesundheit, die nun bereits zum dritten Mal im Schulamtsbezirk veranstaltet wurden.

Gemeinsam mit Kooperationspartnern wie der AOK Hessen, der TSV Rot-Weiß Auerbach und der Schlossbergschule Auerbach konnten 300 Schüler aus dem Kreis Bergstraße einen Vormittag Gesundheitsunterricht der etwas anderen Art erleben.

Es war wieder eine tolle Gelegenheit, Kinder auf spielerische und spritzige Weise an das Thema Bewegung heranzuführen – ohne Druck und ohne Belehrung.

An vier verschiedenen Stationen konnten sich die Schüler mit dem Thema Bewegung auseinandersetzen. Ganz abgefahren mit dem „WheelUp!-Trailer“ von City Skate – hier gab es alles, was rollen und gleiten kann – oder in der Bewegungswerkstatt in der spielerisch Möglichkeiten erprobt wurden, wie Lernen durch Bewegung unterstützt werden kann.

In sportlichen Workshops, angeboten durch die TSV Auerbach, konnten die Schüler sich unter anderem im Cheerleading oder beim Tischtennis ausprobieren. Und im Gesundheitsunterricht mit dem Thema „Was ist los in meinem Kopf?“ lernten die Kinder verstehen, warum Bewegung und Wahrnehmung wichtige Helfer beim Lernen sind.

Neben Impulsen für einen erlebnisreichen Gesundheitsschultag für die Schüler möchte die Veranstaltung Lehrkräfte und Schulen dazu motivieren, immer wieder Elemente zur Gesundheitsförderung ins Schulleben zu integrieren. Das Staatliche Schulamt für den Kreis Bergstraße und den Landkreis Odenwald mit dem Team Schule & Gesundheit berät und unterstützt Schulen auf dem Weg zu einer gesünderen Schule. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.10.2019