Anzeige

Bensheim.Besser geht es wirklich nicht mehr. War schon die gute Vorbereitung durch die Verantwortlichen der Verwaltung und dem kommunalen Seniorenbeirat der Stadt Bensheim rundum zufriedenstellend, so erreichte die Schifffahrt auf dem Rhein für die Senioren des Stadtgebietes am Tag der Reise ihren Höhepunkt.

Strahlender Sonnenschein, ein exzellenter Entertainer und geschultes Personal an Bord verwöhnten die nahezu 300 Gäste mit guter Laune und Gaumenschmaus, so dass alle auf ihre Kosten kamen, einschließlich Bürgermeister Rolf Richter, Sparkassendirektor Eric Tjarks und die Fraa vun Bensem alias Doris Walter. Letztere hatten launige Grußworte parat und begleiteten die Senioren bis nach Rüdesheim. An Deck entwickelte sich ein Feuerwerk der guten Laune, an dem die Musik der „Zwei Spitzbuam“ nicht ganz schuldlos war. Dass auf der Loreley Elegance einmal geschunkelt würde, hatten die Beobachter nicht erwartet, wobei sich auch auf dem Oberdeck die gute Laune bei strahlendem Sonnenschein mit einer frischen Brise schnell verbreitete.

Vier Stunden auf dem Rhein werden den Senioren lange in Erinnerung bleiben, selbst die Rückfahrt mit sechs Bussen immer am Fluss entlang, war für die Teilnehmer ein tolles Erlebnis. Der Dank galt den Organisatoren und Sponsoren der Veranstaltung. ds