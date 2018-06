300 Stufen auf den Herkules

Anzeige

Zum Höhepunkt kam es dann am dritten Tag. Der Herkules und die Wasserspiele standen auf dem Programm. Am Vormittag besichtigte man das Oktagon, auf dem der 8,3 Meter hohe Herkules thront. Einige bestiegen das Monument mit über 300 Stufen bis zum höchsten Punkt. Die Aussicht über die gesamte Anlage war es Wert. Nach der Mittagspause begannen die historischen Wasserspiele. Seit 300 Jahren funktioniert die Technik unverändert ohne Pumpen. Von den barocken Kaskaden beeindruckt, ging es weiter in den englischen Garten, der erst 100 Jahre später entstand. Die nächsten Stationen waren dort der Steinhöfer Wasserfall, die Teufelsbrücke, das Aquädukt und zum krönenden Abschluss die große Fontäne im Teich vor dem Schloss Wilhelmshöhe.

Vom abwechslungsreichen Wochenende beeindruckt ging es nach Hause. Alle Teilnehmer sind in froher Erwartung auf die Fahrt 2019, die wieder vom Organisationsteam des Jahrgangs unter der Leitung von Gabi Brunner geplant wird. red

