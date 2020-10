3000 Euro für das Geburtshaus Bergstraße

Bensheim.Schon nach kurzer Zeit waren alle Bändchen des Winzerfest-Gewinnspiels unters Volk gebracht – und so meinte die zweite Vorsitzende des Vereins Geburtshaus Bergstraße, Doris Walter (l.), lachend: „Die waren so schnell verkauft, da hätte das Geburtshaus gerne noch viel mehr verkauft.“

Sie hatte am Montagmittag zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Bürgermeister Rolf Richter allen Grund zur Freude, denn Thomas Herborn (r.) vom Verkehrsverein brachte 3000 Euro aus dem Bändchenverkauf mit, denn vom Lospreis ging ein Euro an den Verein. Wer in Erinnerung an die früheren bunten Wiedereinlassbänder ins Winzerdorf für zwei Euro eines erwarb, der hatte die Chance, einen der 20 Preise zu Gewinnen. Der Hauptpreis war, neben fünf weiteren Preisen, ein hochwertiges E-Bike. df/

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020