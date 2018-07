Anzeige

Bensheim. Am Bahnhof prallen naturgemäß die unterschiedlichsten Interessen aufeinander. Viele wollen schnell weg oder kommen gerade an, auf andere übt das Areal eine gewisse Anziehungskraft aus. Sie kommen, um vorerst zu bleiben - mal mehr, mal weniger auffällig hängen sie dort ab.

Das führt seit Jahren zu Spannungen, weil sich Reisende nicht wohl und unsicher fühlen. „Ich bin immer froh, wenn ich hier im Hellen ankomme“, meinte am Montag eine Pendlerin, die täglich nach Darmstadt und zurück fährt. Wobei sie einräumte, dass es an anderen Bahnhöfen kaum anders sei. Kommunalpolitisch wird schon seit Jahren darüber diskutiert, wie man das Sicherheitsgefühl am Bahnhof verbessern kann.

In der Stadtverordnetenversammlung wurde nun ein größeres Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, das von der Koalition aus CDU, GLB und BfB angestoßen wurde. 30 000 Euro werden insgesamt - wie berichtet - investiert, allein 15 000 Euro für einen neuen Aufenthaltsbereich neben der Unterführung Schwanheimer Straße am Netto-Parkplatz. dr