34 000 Euro für Bolivien-Hilfe

Anzeige

Bensheim.Beeindruckende Zahlen verkündete der Vorsitzende Ludwig März bei der Hauptversammlung von „Inti Runa, Hilfe für Bedürftige in Bolivien“: Insgesamt nahm der Verein innerhalb eines Jahres 34 000 Euro Spenden ein, die in gleicher Höhe an die Projekte in Bolivien verteilt wurden.

Alleine 21 000 Euro stammen aus der Kalenderaktion: „Nach schleppendem Beginn im Dezember ist die Nachfrage im Januar deutlich angestiegen, so dass wir mit über 800 Kalendern 21 000 Euro an Spenden eingenommen haben“, sagte Ludwig März. Zuvor berichtete der Vorsitzende von den Ereignissen im vergangenen Jahr.

Die Projekte in Bolivien befänden sich in einem guten Zustand, trotz der schwierigen politischen Umstände, die die Arbeit der Verantwortlichen vor Ort immer wieder erschweren. Zu den Projekten, die derzeit von Inti Runa gefördert werden, gehören die Kinderheime „Arco Iris“ in La Paz, das Kinderheim „Tres Soles“ in Chochabamba, die Behindertenwerkstatt „Taller Protegido“ in Sucre und das Straßenkinderheim „Oqharikuna“, ebenfalls in Sucre.