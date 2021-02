40 Festnahmen, drei brennende Autos

In Bensheim brannten am Freitagabend drei Autos innerhalb einer Stunde. Unser Bild zeigt das erste Fahrzeug, das am Schönberger Sportplatz angezündet wurde. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, es kam zu insgesamt 40 Festnahmen, unter anderem am Bahnhof (Bild).

© Strieder