Seit 1980 nahm die Galerie und Edition Böhler teil an der Frankfurter Buchmesse und Düsseldorfer „art multiple“(1993-97) mit Ausstellungsvermittlungen in Deutschland zwischen Augsburg und Worpswede, Böblingen, Hannover und Kiel. So konnten dreißig eigene Einzelausstellungen in Bensheim, in der Sommergalerie Museum Schloss Lichtenberg und in Seeheim-Jugenheim ausgerichtet werden.

Die Galerie Böhler zeigt nun einen Querschnitt aus dem graphischen und malerischen Werk – der Gegensatz zwischen Natur und dem von Menschen Geschaffenen, einem realen und utopischen Lebensraum. Verblüffend, wie der einstige Geologie-Student die Umwelt wahrnimmt und warnend auf deren Zerstörung hinweist.

Die Ausstellung wird am Montag (9.), 19 Uhr, in der Galerie Böhler am Marktplatz in Anwesenheit des Künstlers eröffnet. Sie kann bis zum 5. Mai jederzeit nach Anmeldung, Telefon 06251/39600, besucht werden; samstags ist die Galerie von 10 bis 14 Uhr geöffnet. red

