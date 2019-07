400 Feuerwehrleute sorgen für Sicherheit

Bensheim.Die Größenordnungen sind gigantisch – und so kamen die rund 50 Teilnehmer der Tagesfahrt des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács zum Frankfurter Flughafen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Zum einen wurden die zwei bestehenden und das im Bau befindliche dritte Terminal abgefahren – immerhin rund 35 Kilometer Wegstrecke. Und zum anderen wurde die Flughafen-Feuerwehr besichtigt.

So wurden im vergangenen Jahr auf dem Rhein-Main-Airport fast 70 Millionen Passagiere abgefertigt. Der Flughafen in Frankfurt ist der viertgrößte in Europa, gemessen an der Passagierzahl der zweigrößte. 81 000 Menschen arbeiten dort, damit ist der Flughafen der größte lokale Arbeitgeber in Deutschland. Mehr als 500 verschiedene Unternehmen sind dort angesiedelt.

Der Flughafen bietet Platz für 73 Terminal-Positionen und 148 Vorfeld-Positionen. Täglich starten und lande 1300 Flugzeuge in Rhein-Main.

Klar, dass bei so vielen Flugbewegungen eine leistungsstarke Flughafen-Feuerwehr benötigt wird. In der Tat arbeiten rund 400 Feuerwehrmänner und -frauen am Flughafen, in drei Schichten rund um die Uhr. Circa 1500 Einsätze sind pro Jahr zu bewältigen.

32 000 Liter Löschwasser

Die Bensheimer Mohács-Freunde besichtigten bei ihrer Feuerwehrtour die Feuerwache 3 an der Startbahn West. Diese Wache mit 65 Feuerwehrmännern übernimmt neben der Absicherung des südwestlichen Flughafenbereichs auch den Brandschutz im General-Aviation-Terminal (GAT) und in den im Süden gelegenen Flugzeugwartungshallen. Zusätzlich sind in der Wache 3 große Teile der Ausrüstung für die Flugzeugbergung sowie zwei Wassertankanhänger (à 40 Kubikmeter) und weitere Abrollbehälter mit technischem Gerät untergebracht.

Die Feuerwehr muss in der Lage sein, innerhalb von maximal drei Minuten jeden Ort auf dem Flughafenvorfeld zu erreichen. Allein ein Großflugfeld-Löschfahrzeug fasst 32 000 Liter Löschwasser, Schaummittel und Löschpulver. Dieses Monstrum kann pro Minute mit seinen beiden Wasserkanonen 8500 Liter Wasser 80 Meter weit genau ans anvisierte Ziel bringen, ebenso 1000 Liter Schaummittel.

Die Flughafen-Feuerwehr ist so ausgerüstet dass sie sogar das derzeit größte Flugzeug, einen Airbus A 380, mit modernsten Geräten bergen, heben und abtransportieren kann. In der Feuerwache 4 ist das Trainingszentrum untergebracht, in dem die Floriansjünger lernen, nicht nur simulierte Fahrwerks-, sondern auch Triebwerksbrände zu bekämpfen. Bis hin zum großen Flächenbrand werden alle Szenarien trainiert.

Zahlreiche Flieger bewundert

Ebenso wird an Attrappen die Bergung verletzter oder bewusstloser Passagiere geübt. Darüber hinaus ist die Feuerwehr auch für technische Hilfeleistungen und für Gefahrguteinsätze verantwortlich.

Nach der großen Menge an Zahlen, die die Mohács-Freunde erfuhren, konnten sie bei der Rundfahrt zahlreiche Flieger, vom kleinsten Privatflugzeug bis zu den allergrößten Passagier- und Frachtmaschinen bewundern.

An Nachmittag ging es dann im fast benachbarten Bad Vilbel beschaulicher zu. Jeder konnte sich die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der 34 000- Einwohner-Stadt fußläufig selbst erobern oder in einem der zahlreichen Cafés und Bistros entlang der Nidda entspannen, bevor es dann zum Abschluss in ein gemütliches Lokal im Stadtteil Massenheim ging. sm

