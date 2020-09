4000 Euro für den Bike Park

Bensheim.Wer als Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Wochen am Berliner Ring in Richtung Auerbach unterwegs war, wird sich vielleicht schon gefragt haben, was es mit der Hügellandschaft auf sich hat, die von Baggern und Bauarbeitern geformt wird.

Des Rätsels Lösung: Dort entsteht der Bike Park der SSG Bensheim, der als Trainings- und Wettkampfplatz für Mountainbikes, BMX und Cyclocross konzipiert ist. Nach der Fertigstellung wird der Park öffentlich und kostenfrei für Radsportler jeder Alters- und Leistungsklasse nutzbar sein.

Ein wichtigen finanziellen Beitrag leistete kürzlich die Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim mit einer Spende in Höhe von 4000 Euro. Unser Bild entstand bei der symbolischen Spendenübergabe auf einem der Bike-Park-Hügel, von dem sich bald mutige Radfahrer in die Tiefe stürzen werden. tn

