41 Jahre alte Frau im Badesee ertrunken

Bensheim. Im Bensheimer Badesee ist am Samstag eine Frau ertrunken. Das teilte die Polizei mit. Gegen 18 Uhr wurde der Leitstelle eine vermisste Person gemeldet. Laut Angaben von Bekannten der Vermissten sei diese bereits gegen 15 Uhr zum Baden in den See gegangen, die Freunde gingen einkaufen.

Bei Rückkehr der Gruppe hätten die Kleider der Vermissten noch am Strand gelegen, die Frau selbst war allerdings nicht aufzufinden. Die 41-Jährige konnte durch die alarmierten Rettungskräfte nur noch tot aus dem See geborgen werden.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen aufgenommen, der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an. Vor Ort waren neben den Beamten auch die Feuerwehr, DLRG, Notarzt und Rettungsdienst.

Die Saison im überwachten Teil des Badesees hat noch nicht begonnen, die Eröffnung der Anlage wird sich wegen der Corona-Pandemie verschieben. Der südliche Bereich des Gewässers ist aber vom Ufer aus erreichbar. Behörden und Einsatzkräfte warnen jedes Jahr davor, dort zum Schwimmen ins Wasser zu gehen, weil die Strömung unberechenbar ist und sich unter der Oberfläche Pflanzen befindet, in denen man sich verfangen kann - mit fatalen Folgen.

Im vergangenen Sommer starben zwei Männer bei Badeunfällen. Sie waren ebenfalls am Südufer ins Wasser gegangen. dr

