46 Jahre Engagement und Leidenschaft

Monika Hess, die Leiterin der Kita Sankt Albertus in Bensheim, verabschiedete ihre Kollegin Hannelore Rapp nach 46 Jahren als Erzieherin in den Ruhestand. © Funck

Bensheim.Nach stolzen 46 Jahren als Erzieherin in der Kita Sankt Albertus wurde Hannelore Rapp jetzt feierlich in den Ruhestand entlassen. Die Verabschiedung durch Kollegen, Kinder und Eltern fand am Sonntag im Rahmen der Abschlussfeier für die zukünftigen Schulkinder statt.

Persönliche Grußworte kamen von Kita-Leiterin Monika Hess, Pfarrer Thomas Catta von der Pfarrei Sankt Georg und der

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2894 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 19.06.2018