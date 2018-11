4600 Euro für die Tafel „ertanzt“

Bensheim.Die Bensheimer Tafel freut sich über eine Spende in Höhe von 4600 Euro, die ihr jetzt von Roman Albrecht von der Tanzschule Albrecht überreicht wurde. Die stattliche Summe kam Anfang November beim Welttanztag des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrer-Verbands (ADTV) zusammen. Die Bensheimer Tanzschule beteiligt sich traditionell an dieser Aktion und sammelt bei dieser Gelegenheit Spenden für einen guten Zweck. Unter anderem fließen alle Eintrittsgelder in den Wohltätigkeits-Topf.

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Tanzschule Albrecht stand der Welttanztag dort diesmal unter dem Motto „Best of“. Mit originellen Einlagen, die sich schon in der Vergangenheit bewährt hatten, wurden weitere Spenden gesammelt. Dazu gehörten ein Glücksrad, ein Minigolf-Parcours und eine originelle Versteigerung, bei der die Tanzlehrer einen Tanz zum Disco-Hit „Car Wash“ aufführten.

Die Besucher konnten fünf Autowäschen ersteigern, die dann von Roman Albrecht und Co. in einem Bensheimer Autohaus vorgenommen werden. Als Hauptgewinn des Balls, einer Verlosung zum Welttanztag, gibt es traditionell ein freies Tanzjahr zu gewinnen. Darüber durfte sich in diesem Jahr Rainer Diehl freuen, der bei der Spendenübergabe ebenfalls anwesend war.

Das Bild zeigt Mitarbeiter und Tänzer der Tanzschule Albrecht bei der Spendenübergabe in den Räumen der Tanzschule Albrecht mit der Leiterin der Bensheimer Tafel Mariette Rettig. Ganz rechts Roman Albrecht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018