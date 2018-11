5000 Euro für Afrika-Projekte

Bensheim.Das Team „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ der Karl-Kübel-Schule veranstaltete erstmals den Aktionstag „Dein Tag für Afrika“. Mehr als 350 Schüler aus allen Schulformen beeindruckten durch ihr vielfältiges und großartiges Engagement.

Anstatt in der Schule zu „büffeln“, nahmen sie einen bezahlten Tagesjob an, erledigten Hilfsarbeiten für Eltern, Großeltern oder Freunde, sammelten Spenden oder überzeugten durch kreative Klassenprojekte.

Spende an Focus-Verein

Der von den Schülern erwirtschaftete Betrag von über 5000 Euro wird unterschiedlichen Bildungsprojekten in Afrika zu Gute kommen. So wird die Hälfte des Geldes an den Verein „Focus“ in Viernheim gespendet, der damit das Projekt „un enfant – un arbre“ („ein Kind – ein Baum“) in einer Partnerregion in Burkina Faso unterstützt.

Die andere Hälfte des Geldes wird an Bildungsprojekte der Aktion „Tagwerk“ in den Ländern afrikanischen Ruanda, Uganda und Simbabwe vergeben.

Das Projekt-Team freut sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen mit Bouma Bazie, einem der Mitarbeiter von „Focus“ aus Burkina Faso, bei dem er den Schülern erzählen wird, was mit ihrem Geld alles erreicht wurde. red

