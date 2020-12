5000 Euro für Projekte der Mohács-Freunde

Bensheim/Heppenheim.Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács konnte drei Wochen vor dem Weihnachtsfest ein ganz besonderes Geschenk entgegennehmen, das dem Vorstand fast die Sprache verschlug. Die in Heppenheim ansässige St. Vinzenz-Stiftung hatte in ihrer jüngsten Vorstandssitzung beschlossen, dem Freundeskreis eine Spende zu übergeben.

Dieser Tage überreichte der Stiftungsvorstand in den Räumlichkeiten des Heppenheimer St. Vinzenz-Klosters dem Vorstand des Freundeskreises einen zweckgebundenen Scheck über 5000 Euro.

Sinn dieser Stiftung ist die „Unterstützung kirchlicher, mildtätiger und gemeinnütziger Zwecke, vor allem die Förderung der Religion, aber auch der Altenhilfe, der öffentlichen Wohlfahrt, des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege“, so die Generaloberin und Stiftungsvorsitzende Schwester Maria Brigitta Buchler, bei der Spendenübergabe. Intention ist aber auch, hilfsbedürftige Menschen an Leib und Seele zu unterstützen.

So wurden beispielsweise die Angehörigen der Opfer der Flutkatastrophe in Indien unterstützt oder es wurde schon zweimal das Frauenhaus Bergstraße mit einer Spende bedacht oder es wurde die Fondation Vincent et Paul Strasbourg des Mutterhauses in Straßburg, die sich um die medizinische Versorgung von Obdachlosen kümmert, unterstützt. Der Organisation „Hilfe für das verlassene Kind“, Haus am Kirchberg in Lauterbach in Oberhessen konnte finanziell geholfen werden. Außerdem werden 5.000 Euro bereitgestellt für die Ausstattung des noch zu errichtenden Caritasheimes St. Hedwig in Heidelberg.

Der Vorsitzende des deutsch-ungarischen Freundeskreises Bensheim-Mohács, Franz Müller, bedankte sich für die großzügige Spende. Dadurch werde die Arbeit des Freundeskreises im Hinblick auf Hilfstransporte in die ungarische Partnerstadt und über materielle und immaterielle Zuwendungen enorm erleichtert.

Die Partnerschaft zwischen Bensheim und Mohács sei im April 1987, noch vor dem Fall des „Eisernen Vorhangs“, besiegelt worden. Zwei Jahre später habe der damalige Bürgermeister Georg Stolle den Freundeskreis Bensheim-Mohács ins Leben gerufen. Seitdem würden Jahr für Jahr Hilfstransporte in die südungarische Stadt geschickt, um den Ärmsten der Armen mit Kleidung für Sommer und Winter, Schuhen, Spielsachen für die Kinder, aber auch Möbel zu helfen.

Außerdem werde seitdem auch das Behinderten- und Altenheim Pándy Kálmán mit neuer und fast neuer Bettwäsche, mit Malfarben, Mal-Utensilien, mit großflächigem Zeichenpapier und auch mit Geldzuwendungen unterstützt. Im vergangenen Jahr sei man zum 21. Mal am Nikolaustag in die Partnerstadt gefahren und habe rund 250 Kinder in den drei deutschsprachigen Mohácser Kindergärten mit Schoko-Nikoläusen beschenkt. Zudem hat der Freundeskreis Spielsachen, gestrickte Schals, Hausschuhe, Rucksäcke oder Taschen mitgebracht, und jeder Kindergarten wird mit 250 Euro bedacht. Damit konnten und können in den Kindergärten notwendige Renovierungsarbeiten durchgeführt werden.

Zudem spende man dem Behindertenheim jedes Jahr eine beträchtliche Summe. Seit vielen Jahren wird auch das Mohácser Krankenhaus mit Sachspenden wie gut erhaltene Krankenhausbetten, die bei uns ausgemustert werden, dort aber noch wertvolle Dienst leisten, unterstützt. Es wurden funktionsfähige, medizinische Geräte vermittelt, gut erhaltene OP-Kleidung für Ärzte und OP-Schwestern weitergeleitet.

Klassenzimmer ausgeräumt

Man habe in Bensheim viele Klassenzimmer aus drei Schulen (Hemsbergschule, Schlossbergschule Auerbach und Geschwister-Scholl-Schule) ausgeräumt und nach Mohács gebracht. Der Freundeskreis unterstützt eine junge Familie, die ein mehrfach schwerstbehindertes Kind hat und die Krankenhaus- und Arzneikosten nicht aufbringen kann. In diesem Jahr wurde eine junge Familie unterstützt, die im November Zuwachs von Zwillingen erhalten hat, aber die Babyausstattung nicht leisten konnte.

Das alles sei nur möglich, so der zweite Vorsitzende Reinhard Grohrock und Vorstandsmitglied Willi Schobel, weil der Freundeskreis in Bensheim ein Sommerfest mit ungarischen Spezialitäten für die Allgemeinheit organisiert, außerdem einen Weinstand beim Bürgerfest hat und ungarische Weine anbietet sowie ein inzwischen schon zur Tradition gewordenes Wildschweinessen veranstaltet. Sämtliche Gewinne, die man generiere, flössen eins zu eins in die Mohácshilfe. Das heißt, auch die Helfer und der gesamte Vorstand bezahlen ihre Getränke und ihr Essen selbst. In diesem Jahr seien allerdings – coronabedingt – sämtliche Einnahmen weggebrochen. Auch der städtische Zuschuss wurde in diesem Jahr nicht ausgezahlt.

Geschenke mit der Post geschickt

Umso mehr freue sich der Verein, so die beiden Vorstandsmitglieder Harald Alt und Franz-Peter Hinkel, über die großzügige Spende, „die es uns erlaubt, die Kontinuität zu wahren und in Mohács auch in diesem Jahr, trotz Corona, zu helfen.“ So sei zwar heuer die Nikolausfahrt ausgefallen, die Spenden habe man aber überwiesen und die Geschenke mit der Post verschickt. Als kleines Dankeschön brachte der Freundeskreis Rot- und Weißwein aus Mohács mit. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 07.12.2020