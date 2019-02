5000 Tauben als Zeichen für den Frieden

Bensheim.5000 Papiertauben werden in wenigen Tagen in der Stadtkirche Sankt Georg schweben – direkt über den Köpfen der Gottesdienst- und Kirchenbesucher. Die in der Origami-Falttechnik gebastelten Vögel sind Teil einer Friedensinstallation der Gemeinde Sankt Georg mit der Kita Sankt Albertus.

„Kinder stimmen für den Frieden – Kinderstimmen für den Frieden“ lautet das Motto der Aktion, das mit einem großen Friedenskonzert am Sonntag, 17. März, um 17 Uhr in der Stadtkirche der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Mit der großen Sehnsucht nach Frieden haben sich die Kinder der Kita Sankt Albertus in den vergangenen Monaten beschäftigt. Dabei ging es auch um die Frage, was jeder Einzelne für eine friedliche Welt tun kann, erklärt Kita-Leiterin Monika Hess. Die Kinder sollten lernen, dass Frieden im Kleinen anfängt, und ermutigt werden, auch selbst Veränderungen herbeizuführen.

Deshalb möchte die Kindertagesstätte gemeinsam mit der Kirchengemeinde mit ihrer Friedens-Installation ein sichtbares und nachhaltiges Zeichen setzen: Zu diesem Zweck haben Kinder, Erzieher und Eltern seit Herbst 5000 Papiertauben gebastelt. Die Taube ist das Symbol für den Frieden schlechthin.

In der Stadtkirche wird ein Netz zwischen die Säulen des Kirchenschiffs gespannt, an dem dann die Tauben – in den Farben Weiß und Gold – befestigt werden. Wie ein Vogelschwarm, der durch die Kirche fliegt, soll die Installation auf die Besucher wirken.

Solidarität mit anderen Kindern

Höhepunkt wird dann das Friedenskonzert am 17. März sein, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Der Eintritt ist frei. An der Veranstaltung beteiligt sind neben den Kita-Kindern und Eltern von Sankt Albertus die Kinder- und Jugendkantorei von Sankt Georg sowie der Kinderchor der Michaelsgemeinde. Die Gesamtleitung hat Regionalkantor Gregor Knop.

Auch Schauspieler Walter Renneisen und die Fraa vun Bensem wirken mit. Es werden Lieder und Texte rund um das Thema Frieden sowie ein Friedens-ABC präsentiert. Die Liedbeiträge umspannen dabei die Zeit vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Mit ihrem Projekt wollen die Kita-Kinder zu Friedensboten werden, sie setzen ein Zeichen der Solidarität mit allen Kindern, die in Unfrieden oder in zerrütteten Familien leben sowie mit Kindern in Kriegsgebieten und Flüchtlingskindern.

Die Kinder der Bensheimer Albertus-Kita beschäftigten sich im Rahmen des Projekts auch mit der Frage, was Frieden für sie selbst bedeutet – und malten Bilder dazu. „Frieden ist, wenn kein Krieg ist und ich mit Familie und Freunden zusammen sein kann“, schrieb ein Kind. Ein anderes findet: „Frieden ist, wenn man sich küsst.“

Die Bilder mit den Friedensbotschaften der Kinder werden gedruckt und beim Konzert als Postkarten verkauft. Auch kleine satinierte Friedenstauben können die Besucher erwerben. Der Erlös wird dem Kinderhospital in Bethlehem gespendet. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.02.2019