Bauprojekte und Kulturdenkmäler

Im Auftrag des Frankfurter Hochbauamtes dokumentierte die Fotografin ab Mitte der 1950er Jahre dann Bauprojekte der Stadt, wie zum Beispiel moderne Wohnsiedlungen, aber auch den Wiederaufbau zerstörter Kulturdenkmäler wie Römer, Dom und Hauptwache.

Die klar komponierten Bilder illustrieren das außergewöhnliche Tempo und die Rigidität der Veränderungen Frankfurts und stellen eine bedeutende fotografische Chronik der Stadt dar: Von der Trümmerwelt der späten 1940er Jahre bis zur modernen Dienstleistungsmetropole der Gegenwart.

Seit den 60er Jahren machte sich Ursula Edelmann auch in der Kunstfotografie einen Namen: Über den Kontakt durch ihren Ehemann, den Kunsthistoriker und späteren Bibliothekar Gottfried Edelmann, lichtete sie zunächst Werke der bildenden Kunst in der Sammlung des Städelschen Kunstinstituts ab, dann auch Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen weiterer Frankfurter Museen wie Liebieghaus oder Goethehaus. Ihre Aufnahmen, die den Objekten höchsten Tribut zollen, erschienen in zahlreichen Kunstbänden, Zeitschriften und Zeitungen sowie auf Plakaten und Postkarten.

Im Museum Bensheim zeigt Ursula Edelmann eine persönliche Auswahl von 55 beeindruckenden Fotografien aus Frankfurt, die zwischen 1949 und 2013 entstanden sind: Bilder von Wiederaufbau und Stadtentwicklung ebenso wie fotografische Arbeiten aus den Frankfurter Museen. Bei der Vernissage am Freitag um 19 Uhr wird die 92 Jahre alte Fotografin selbst anwesend sein. Alexander Eiling, Sammlungsleiter der Moderne am Städel Museum, wird die Ausstellung eröffnen. ps

