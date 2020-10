565 000 Euro zur Belebung des Zentrums

Bensheim.Begleitet von leichten Wahlkampfwehen hat auch der Haupt- und Finanzausschuss am Montag die Umgestaltung des Spielplatzes am Wambolter Hof samt Zugang zur Lauter und das Beleuchtungskonzept für die Brücken auf den Weg gebracht.

Einstimmigkeit herrschte bei dem Vorhaben allerdings nicht, obwohl es in der Vergangenheit meist quer durch die Fraktionen als Baustein zur Belebung der Innenstadt angesehen wurde. Die BfB sprach sich (wie berichtet) aus Sicherheitsbedenken gegen eine Öffnung zur Lauter von der Spielplatzseite aus. Die Gefahr für Kleinkinder sei zu groß. „Wir sind aber keine grundsätzlichen Gegner des Projekts“, betonte Fraktionschef Franz Apfel. Die Beleuchtung entlang der Lauter wollte er zurückstellen lassen, bis eine Stellungnahme des Gewässerverbands und der Naturschutzkommission vorliegt.

Dominik Wetzel (AfD) plädierte dafür, mit der insgesamt 565 000 Euro teuren Maßnahme zu warten, bis sich die Finanzen der Stadt wieder erholt haben. Aus seiner Sicht reiche der aktuelle Spielplatz aus, er sei beliebt und werde gut frequentiert. Um die Kosten ging es auch Doris Sterzelmaier (GLB). Sie schlug vor, prüfen zu lassen, ob man nicht ein paar der alten Spielgeräte weiterverwenden könne, um Geld zu sparen. „Vielleicht findet sich ja eine günstigere Lösung. So sind wir nicht ganz glücklich damit.“

Haushalt im Hinterkopf

Knapp 265 000 Euro entfallen auf die Umgestaltung der Fläche. Das sei sehr teuer, meinte die Fraktionschefin. Da müsse man als Stadtverordnete genau abwägen, vor allem wenn man die Entwicklung des Haushalts im Hinterkopf habe.

Ihr Fraktionskollege Thomas Götz hatte im Sozial- sowie im Bauausschuss außerdem die Auswahl der neuen Spielgeräte nach Rücksprache mit einer Mutter kritisiert. Dahingehend konnte ihn aber Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU) ein wenig beruhigen mit der Erklärung, dass es sich bei den mitgelieferten Abbildungen nur um Beispielbilder handele.

Tobias Heinz (CDU) pochte im Haupt- und Finanzausschuss auf eine zügige Umsetzung. „Das hat Signalwirkung und trägt weiter zur Belebung bei.“ Von einem „Schub für die Innenstadt“ sprach auch Henning Ameis (CDU). Man sollte sich nicht mit Diskussionen aufhalten, ob eine Rutsche aus den 1980er Jahren noch ausreichend sei.

Ein möglicher Verzicht auf den Abgang zur Lauter von der Spielplatzseite aus käme einem Treppenwitz gleich. Für ein Gesamtkonzept und „gegen Stückwerk“ sprach sich zudem CDU-Fraktionschef Markus Woißyk aus.

Begrüßt wurden die Planungen von Tobias Fischer (FDP), der auf die Langlebigkeit der neuen Spielgeräte verwies, sowie von Werner Bauer (SPD). „Wir sollten jetzt Nägel mit Köpfen machen. Auch wenn es teuer ist, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“, bemerkte Bauer.

Bürgermeister Rolf Richter erläuterte auf Nachfrage, dass man bei Hochwassergefahr den Zugang zur Lauter mit mobilen Absperrungen versehen wird – ähnlich wie es dann bei den Brücken der Fall wäre. Er erinnerte außerdem an die Beteiligung der Bürger bei einem Ortstermin im Spätsommer, bei dem das Konzept vorgestellt wurde und die Rückmeldungen sehr positiv gewesen seien.

Für die Änderungsanträge und Sparvorschläge hatte er nur bedingt Verständnis. Diese würde zu einer Verzögerung von drei Monaten führen. Stadtrat Adil Oyan (Grüne) verdeutlichte, dass man beim Beleuchtungskonzept die Naturschutzverbände einbezogen hätte, eine Tagung der Naturschutzkommission hielt er nicht für notwendig. Aus deren Einbindung sei unter anderem der Kompromiss hervorgegangen, nicht den gesamtem Bachlauf zu illuminieren, sondern lediglich Akzente zu setzen. Franz Apfel (BfB) forderte daraufhin die Vorlage von schriftlichen Stellungnahmen der Naturschutzverbände.

Am Ende der Debatte, die man durch den Vorlauf in den beiden anderen Ausschüssen auch deutlich straffer hätte führen können, stimmten BfB und AfD sowohl gegen die Umgestaltung als auch das Lichtkonzept, die GLB enthielt sich. CDU, SPD und FDP sprachen sich dafür aus, was für eine komfortable Mehrheit ausreichend war. Obwohl die Angelegenheit eigentlich nun ausdiskutiert ist, wird es sicherlich eine Fortsetzung in der Stadtverordnetenversammlung am 5. November geben.

