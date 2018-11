60 Schwanheimer kamen in die Weststadthalle

Bensheim.In der Bensheimer Weststadthalle hatte die Stadt eine Anlaufstelle für die Evakuierten aus Schwanheim eingerichtet. Dort hielten sich zeitweise bis zu 60 Personen auf. Versorgt wurden sie im Bürgerraum mit Getränken, Kuchen, Brötchen und Würstchen. Die Organisation hatte der Zweite Betreuungszug des DRK Bergstraße mit 18 Einsatzkräften übernommen.

Die Stimmung vor Ort war ausgewiesen gut. „Ist halt mal was anderes“, meinte eine Seniorin. Feuerwehr und Rotes Kreuz hatten einen Shuttletransfer vom Schwanheimer Gerätehaus auf die Beine gestellt, um die weniger mobilen Bewohner an den Berliner Ring zu bringen. Viele kamen aber auch mit dem eigenen Wagen oder machten es wie Lars Becker: „Wir hoffen, dass alles gut geht und wir relativ schnell wieder in unsere Häuser zurück können. Wir sind hier ganz gemütlich rübergelaufen. Jetzt warten wir hier – in der Hoffnung, dass der Entschärfer schnell ist.“ Der Wunsch ging bekanntlich in Erfüllung. Auch Madlen Plagge wartete im Bürgerraum auf das Ende der Sperrung: „Wir haben gestern einen Brief bekommen, dass wir am Morgen die Häuser um 7.30 Uhr verlassen müssen. Ich war total überrascht von der Disziplin der Leute hier und dass alle Anweisungen so gut befolgt wurden. Auch die älteren und bedürftigen Leute wurden sehr gut versorgt. Ich sage: Respekt vor der Organisation. Da können sich viele Menschen ein Beispiel nehmen. Ich habe keine Angst, ich habe Vertrauen, dass alles gut funktioniert. Ich bin Krankenschwester von Beruf, deshalb wollte ich hier vor Ort sein, damit ich im Notfall jemandem helfen kann.“

Sascha Kilian vom Zweiten Betreuungszug des DRK Bergstraße fungierte in der Weststadthalle als Einsatz-Abschnittsleiter. „Es herrscht eine gute Stimmung trotz der Lage“, sagte er gegenüber dem BA.

Er zeigte sich mit den Abläufen zufrieden. „Es läuft reibungslos, wir haben in einem Transporter noch Bierzeltgarnituren und Feldbetten, sollte der Ansturm größer werden“, sagte er am Vormittag. dr/ahei

