6300 Euro für den KSC Bensheim

Bensheim.Der KSC Bensheim erhält 6300 Euro aus dem Landesprogramm „Weiterführung der Vereinsarbeit“. Dies teilte CDU-Landtagsabgeordnete Birgit Heitland am Donnerstag mit.

Die Mittel ergänzen die Eigenmittel des Vereins und dienen dem Einbau einer Notausgangstür sowie der Anschaffung einer Heizanlage und neuer LED-Beleuchtung bei den Kraftsportlern.

„Sportvereine und -verbände, die einer besonderen finanziellen Belastung ausgesetzt sind, können sich beim Land Hessen um Aufnahme in das Förderprogramm bewerben“, erklärt Heitland. Gerade in der Pandemie seien die Unterstützungsangebote für die Vereinslandschaft besonders wichtig, um in den nächsten Wochen und nach der Krise einen Neustart des gesellschaftlichen Lebens zu vollziehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020