700 Teddybären für Kinder in Mohács

Bensheim.In dieser Woche kam der 34. Hilfstransport, der vom Freundeskreis Bensheim-Mohács in die südungarische Partnerstadt geschickt worden war, in der rund 1150 Kilometer entfernten Gemeinde, fast an der kroatischen Grenze, an.

Die dortigen Helfer, an der Spitze Gyuri und Magdalena Werner, Edit Kolozsi, Laszlo Somoggy und Gyuri Lehel, haben 21 Tonnen wertvolle Güter – vom Kleinstkinder-Dreirad, Fahrrädern und Rollern, bis zu handwerklichen Geräten wie Bohrmaschinen, Kettensägen aber auch Elektronikartikel wie Radios und Fernseher – abgeladen und in eine großen Halle gebracht.

Dort wurden die Waren, Winter- und Sommerkleider, Anoraks, Hosen, Pullover, aber auch Kinderbekleidung für Babys und Heranwachsende, Kinderspielsachen, nagelneue Bettwäsche aufgebaut und an Hilfsbedürftige verteilt. Eine stattliche Anzahl von Kisten und Kartons mit Bett- und Handtüchern sowie Hygieneartikeln war für das Behinderten-, Sozial- und Altenheim bestimmt, ebenso für das Obdachlosenheim. Eine nagelneue, medizinische Badewanne konnte ebenso nach Mohács gebracht werden wie zwei komplette Krankenhausbetten mit Hebevorrichtung.