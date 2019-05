72 Stunden für den guten Zweck

Bensheim.Auch bei der diesjährigen 72-Stunden-Aktion, die wieder unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ stattfindet, ist die KJG Sankt Georg als Projektgruppe vertreten.

Bei der Sozialaktion des BDKJs (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) haben sie von Donnerstag (23.) bis zum kommenden Sonntag (26.) 72 Stunden lang Zeit, eine gemeinnützige, soziale, ökologische, interkulturelle oder politische Aufgabe umzusetzen.

„Wir haben uns auch dieses Mal wieder dazu entschieden, die Version Get it zu wählen. Der Clou bei dieser Projektvariante ist, dass wir als Projektgruppe bis zum Auftakt der Aktion am Donnerstag um 17.07 Uhr nicht wissen, was genau unsere Aufgabe sein wird“, schreibt die Gruppe.

Sobald sie ihre Aufgabenstellung erhalten haben, haben sie 72 Stunden Zeit, diese mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu bewerkstelligen. Hierzu hat man sich in den letzten Wochen mit verschiedenen Unterstützern verbündet, welche ihnen im Zeitraum der Aktion mit Rat und Tat zur Seite stehen werden.

Bei den letzten drei 72-Stunden-Aktionen 2004, 2009 und 2013 war die KJG auch schon als Projektgruppe vertreten und hat unter anderem den Spielplatz am Blauen Türmchen neugestaltet sowie die Streuobstwiesenretter bei ihrem Projekt am Wambolder Sand unterstützt.

Die Vorfreude auf die diesjährige Aufgabe ist schon jetzt bei allen Teilnehmern der Projektgruppe riesengroß. Man kann ihnen während der 72-Stunden-Aktion in den sozialen Medien über die Schulter schauen und sozusagen live miterleben, wie das Projekt Gestalt annimmt.

Wer die KJG bei der 72-Stunden-Aktion unterstützen möchte, kann per E-Mail mit der Projektleitung Kontakt aufnehmen: Mail-Adresse 72stunden@kjg-bensheim.de. red

