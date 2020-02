720 000 Euro für Kinder in Bolivien

Bensheim.Über 720 000 Euro hat der Bensheimer Hilfsverein „Inti Runa, Hilfe für Bedürftige in Bolivien“ seit seinem Bestehen nach Bolivien gespendet, diese stolze Summe verkündete der Vorsitzende Ludwig März bei der Hauptversammlung am Dienstag.

März berichtete von seiner Reise im Frühjahr 2019, als er die Hilfsprojekte in Bolivien besuchte, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Bei den Projekten handelt es sich um drei Kinderheime, die der Verein seit vielen Jahrzehnten unterstützt.

Deutliche Preissteigerungen

Erfreulicherweise gehe es den Kinderheimen gut, was wiederum mit der undurchsichtigen politischen Lage in Bolivien zusammenhänge, da die Behörden aktuell mit sich selbst zu kämpfen hätten: „So bleibt keine Zeit, die sozialen Projekte zu drangsalieren“, sagte März, der weiter berichtete, dass die Situation im Frühjahr 2019 allerdings auch zu deutlichen Preissteigerungen bei Lebensmitteln führte, worunter natürlich auch die Kinderheime zu leiden hatten. Inzwischen habe sich die Lage in Bolivien aber weitgehend wieder stabilisiert.

März gab anschließend einen Überblick über die Spendeneinnahmen: Wichtigste Quelle ist die jährliche Kalenderaktion. Profi-Fotograf März nutzte seine Reise durch Bolivien wieder dazu, neue Fotos für den Kalender aufzunehmen, was sich dieses Mal allerdings als schwieriges Unterfangen erwies: Die Ressentiments gegenüber Ausländer seien deutlich größer geworden, berichtete der Vorsitzende. Diese Entwicklung führt März auf die Politik der Regierung zurück, die seit Jahren eine ablehnende Haltung gegenüber Ausländern schüre.

Der Erlös aus der Kalenderaktion blieb dieses Jahr etwas hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem kann die stolze Spendensumme von insgesamt 27 000 Euro Aktion an die Projekte verteilt werden. Hinzu kommen die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen. Die Stadt Zwingenberg hat dem Verein genauso eine Spende zukommen lassen wie Daniela Recktenwald, Inhaberin von „Krämer Reloaded“, die eine wiederentdeckte Inti-Runa Postkartenedition zugunsten des Vereins verkaufte.

Vorstand wiedergewählt

31 000 Euro wurden schließlich über das Aachener Sternsingerprojekt nach Bolivien gespendet, wodurch dieser Betrag noch mal um 20 Prozent erhöht wurde, da auch die Sternsinger die Einrichtungen in Bolivien unterstützen und eingehende Spenden entsprechend erhöhen.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt: Ludwig März, Holger Rettig und Hajo Lütke bilden auch in den kommenden zwei Jahren das Führungsteam von Inti Runa. ms

