74 Uniformen für die Feuerwehr Mohács

Bensheim.Seit über 30 Jahren gibt es die Städtepartnerschaft zwischen Bensheim und Mohács. Auch zwischen den beiden Feuerwehren gibt es eine lange freundschaftliche Beziehung, die immer wieder mit gegenseitigen Besuchen gepflegt wird.

Anlässlich der Abschlussübung der Feuerwehr Bensheim-Mitte kamen vier Feuerwehrmänner aus Ungarn nach Bensheim, um die Übung zu verfolgen und am Abend am Kameradschaftsabend im Kolpinghaus teilzunehmen. Bereits am Mittag hatten Bürgermeister Rolf Richter, Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn und Wehrführer Hans Förg zu einem Spendentermin ins Feuerwehrgerätehaus eingeladen. Die ungarischen Gäste bekamen 74 Einsatzuniformen für die Berufsfeuerwehr Mohács überreicht. Möglich wurde die Spende durch die Neuanschaffung der Einsatzuniformen für alle Bensheimer Wehren. Die alten Uniformen wurden überprüft und die noch einwandfreien Uniformen gereinigt. Ein Teil der Ausrüstung wurde jetzt an die Feuerwehr in Mohács gespendet. tn/ Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.11.2018