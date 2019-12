7500 Euro für den Hospiz-Verein

Bensheim.Seit vielen Jahren spendet die Firma Herbert Haustechnik zur Weihnachtszeit stattliche Beträge an Vereine. So auch wieder in diesem Jahr, wo sich bereits die Behindertenhilfe (5000 Euro) und nun wieder der Hospizverein über die Zuwendungen freuen konnten. Doch im Gegensatz zum Vorjahr stockte das Bensheimer Unternehmen die Spendensumme für den Hospiz-Verein auf 7500 Euro auf. Hierüber konnten sich Wolfgang Mansfeld und Doris Kellermann freuen, die am Mittwoch die Spende von Sven Herbert (re.) aus der Geschäftsführung des Unternehmens entgegennehmen konnten. tz/Bild: Lotz

