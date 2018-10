80 000 Euro fürs „Goethe“

Bensheim.Das erste Lehrerfortbildungsprojekt „Erasmus+“ am Bensheimer Goethe-Gymnasium ist nach zwei Jahren abgeschlossen und eine echte Erfolgsgeschichte. Dem Projekt unter Leitung von Ute Ritter waren 2016 die ersten 10 000 Euro für fünf Schulungen bewilligt worden. Drei Pädagogen sind damit in internationalem Projektmanagement auf Trainingsseminaren im Ausland ausgebildet worden. Mit überwältigendem Ergebnis: Insgesamt 80 000 Euro an EU-Fördermitteln haben die Projektmanager Gustav Baensch, Christian Peter und Ute Ritter von 2016 bis 2018 erfolgreich beantragt.

Training in den Schulferien

Die EU-Gelder ermöglichen nun 41 Lehrern den Besuch von Weiterbildungskursen im europäischen Ausland. Eingesetzt werden sie zur Auffrischung der Sprachkenntnisse der Fremdsprachenlehrer sowie zur Digitalisierung des Unterrichts. Gustav Baensch und Christian Peter leiten diese beiden Nachfolgeprojekte, die noch bis 2019 bzw. 2020 laufen werden.

Tina Limp und Eva Jaecks bildeten sich zum Thema fort, wie Interkulturalität im Unterricht vermittelt werden kann. An einem schulinternen Fortbildungstag lernten 33 Pädagogen neue Methoden kennen und anzuwenden. Diese dienen der besseren Vorbereitung von Schüleraustauschen, zum Beispiel durch Sensibilisierung für kulturell bedingte Unterschiede zwischen den Partnern.

Unter dem Strich hat das erste „Erasmus+“-Fortbildungsprojekt des Goethe-Gymnasiums bereits über die Hälfte des Kollegiums von 110 Lehrern erreicht. Die Pädagogen, die übrigens während der hessischen Ferien die Schulbank drücken müssen, kommen nach überstimmenden Aussagen in aller Regel begeistert und frisch motiviert von den Seminaren im Ausland zurück.

Von diesem neuen Schwung haben die Schüler des „Goethe“ in der Austauschrunde 2018 bereits profitieren können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018