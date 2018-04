9000 Euro für die Trauerbegleitung

Anzeige

Im Garten Hand angelegt

Eine Zusammenkunft in der Geschäftsstelle des Hospiz-Vereins, im Margot-Zindrowski-Haus an der Sandstraße in Bensheim, nutzte der Verein, den Verantwortlichen des Rotary-Clubs Bensheim-Heppenheim für die großzügige finanzielle Unterstützung zu danken.

Für Club-Präsident Stefaan Vandevelde sowie Carlo Muddemann (Vorsitzender) und Wolfgang Brehm (Schatzmeister) vom Förderverein des Rotary-Clubs war es nicht die erste Kontaktaufnahme mit dem Hospiz-Verein. Schon vor wenigen Jahren waren sie dem Aufruf des Vereins gefolgt und hatten mit vielen anderen Helfern bei dem damals noch zugewucherten Hospiz-Garten Hand angelegt. Was daraus inzwischen geworden ist, werden sie möglicherweise am 1. Mai zum Tag der offenen Tür im Hospiz in Augenschein nehmen.

Wie Club-Präsident Vandevelde, der nach einem Jahr Präsidentschaft Ende Juni turnusmäßig den Stab abgeben wird, war ein Vortrag über die Hospizarbeit im Rahmen eines Clubabends nicht ohne Wirkung geblieben. Zwischen 20 000 und 30 000 Euro liegt das jährliche Spendenaufkommen, mit dem der Rotary-Club verschiedene Projekte unterstützt. Neben internationalen Hilfsprojekten, wie beispielsweise der Wiederaufbau einer vom Erdbeben zerstörten Schule in Ecuador, sind das immer auch lokale Aktivitäten, wobei ganz bewusst das Gießkannen-Prinzip vermieden wird, so Vandevelde.

Basisqualifikation finanziert

Für den Hospiz-Verein bedeutet das insgesamt 9000 Euro für die Jahre 2018 und 2019, mit denen die ehrenamtliche Trauerbegleitung gesichert werden kann. Wie die zweite Vorsitzende des Hospiz-Vereins, Claudia Meyer, erläuterte, sind viele der aktuellen Trauerbegleiterinnen von Anfang an dabei und möchten sich langsam zurückziehen.

Mit der ersten Hälfte der Rotary-Spende wurde die jetzt abgeschlossene Basisqualifikation finanziert, an der auch Ute Grießmann und Regine Halbritter teilgenommen hatten. Beide werden jetzt behutsam an ihre künftige Aufgabe herangeführt, wobei die beiden Koordinatorinnen Linda Herrmann-Wohlfart und Angelika Michel eine wichtige Rolle spielen. Sie haben während der Ausbildung die neuen Trauerbegleiterinnen kennengelernt und können einschätzen, welche Begleitung für sie am besten geeignet ist. Auch werden sie die verschiedenen offenen Treffs im Hospiz, wie das Café oder Frühstück für Trauernde, nutzen.

Die zur Verfügung stehenden Gelder des Rotary-Clubs setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden oder Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen zusammen. Dazu gehört auch das jährliche Jazz-Konzert, zu dem am 27. Mai in das Goethe-Gymnasium in Bensheim eingeladen wird. Von 11 bis 14 Uhr werden vier Bergsträßer Schul-Big Bands für den guten Zweck aufspielen.

Gerne nahm der Hospiz-Verein das Angebot an, zum Jazz-Konzert mit einem Infostand präsent zu sein. Außerdem wurde vereinbart, zum Projektende im Juni 2019 im Rahmen eines Clubabends über die erfolgreiche Verwendung der Spendengelder zu berichten. js

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.04.2018