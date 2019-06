94 Abiturienten am AKG

Bensheim.Am Alten Kurfürstlichen Gymnasium haben alle 94 Abiturienten die Abiturprüfungen erfolgreich absolviert und können am 13. Juni ihr Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife in Empfang nehmen. An diesem Tag findet um 18 Uhr die Akademische Feier in der Weststadthalle statt.

Neben den Zeugnissen und den Preisen des Fördervereins für sehr gute Ergebnisse werden eine Reihe besonderer Auszeichnungen für hervorragende Leistungen in Mathematik, Physik und Chemie vergeben. Schulleiterin Nicola Wölbern vergibt darüber hinaus jeweils einen Preis für vorbildliches Engagement im sozialen und kulturellen Bereich von der Schule.

„Lebensreise“ lautet die Überschrift für den Dankgottesdienst, mit dem die Feierlichkeiten der AKG-Schulgemeinde anlässlich des bestandenen Abiturs beginnen. Anschließend werden die Abiturienten mit Eltern, Verwandten, Freunden sowie Lehrern am Samstag, 15. Juni, ab 19 Uhr in der Weststadthalle ihren Abitur-Ball feiern. Die Namen der Abiturienten im Überblick:

Meryam Abdel-Karim Ali Hadzalic, Nirmal Adeel, Daniel Ahlemeyer, Annabelle Bechtel, Lion Mario Böhm, Lea Andrea Bohrer, Marie Brandt, Amy Britz, Alexander Ernst Bruckner, Christian Dingeldey, Sarah Dörner, Mehmet Düzdöl, Adrian Benedict Elvers, Adrian Engelhardt, Louis Hans-Peter Erlemann, Svenja Eßinger, Réka Fekete, Valentina Feucht, Alexander Forell, Maari Seraphina Freese, Cedric Frimmel-Hoffmann, Carla Maria-Sophie Fuchs, Thorben Alois Fuchs, Gerrit Frank Groh, Pascal Johannes Harter, Anna Hartnagel, André Haupt, Anna Hedderich, Lisa-Marie Heine, Josephine Theresa Heinz, Hannah Kathrin Helbig, Maik Herbers, Yannik Herrmann, Sophie Heß, Tamino Hilkert, Hendrik Hill, Julian Philip Hirsch, Sophie Katharina Hofmann, Tina Hörr, Samira Michelle Hutmacher, Louis Jakob, Lea Michaela Jobke, Sonja Luisa Kampa, Julian Franz Philipp Keil, Florian Elias Kisser, Sonja Marie Kleinhans, Alexander Tim Klinger, Thorben Knaup, Jella Kristin Knoblich, Mai Linh Lisa Le, Luca Vincent Lohmann, Hannah Maiberger, Julius Meid, Hannah Merk, Dagmawi Mesfin, Danijel Miletic, Marlon Mitsch, Michel Philipp Molz, Julian Müller, Anneke Katharina Sophie Müller, Nick Dennis Palkovitsch, Inken Jana Pallas, Franziska Marie Pfeiffer, Niklas Plenio, Carolin Elisabeth Probst, Natalie Przysambor, Eva Kornelia Rädge, Tim Radmacher, Larissa Katharina Reis, Philipp Michael Reis, Hans Leo Reißler, Emanuel Sachs, Timo Sailer, Johannes Florian Schäfer, Daniel Alexander Scheuren, Antonia Schmitt, Thomas Schneider, Jonathan Schneider, Jonas Martin Franz Schnur, Malte Schult, Maximilian Seip, Ceyda-Nur Sever, Janina Sonneck, Gina Sophia Steinbrenner, Charlotte Sturm, Lätitia Täubel, Claudia Susann Elisabeth Thöne, Stefan Trapesnikow, Anthea Julia von Glahn, Pit Wetter, Samuel Robin Benjamin Williams, Mario Andreas Winkler, Steffen Wippermann, Jesmila Yohendran. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.06.2019