95 Jahre Schreinerei Schaider

Bensheim.Am heutigen 1. April blickt die Schreinerei Schaider in Bensheim stolz auf ihr 95-jähriges Firmenjubiläum. Dies sollte ursprünglich mit einem Ausflug zu dem größten Plattenhersteller in der Region, Resopal in Groß-Umstadt, und einem anschließenden gemütlichen Zusammensein in den Betriebsräumen gefeiert werden.

Wegen der Corona-Krise muss der Ausflug und die Feier jedoch ausfallen – „das wird aber nachgeholt“, versichert Geschäftsführer Matthias Schaider.

Mitten in der Weltwirtschaftskrise gründete Franz Schaider am 1. April 1925 in der Scheune seiner Schwiegereltern die Schreinerei Schaider. Bereits 1928 schaffte er eine Hobelmaschine an und legte damit den Grundstein für die weitere technische Entwicklung des Handwerksbetriebs. Nach einer Unterbrechung im Zweiten Weltkrieg nahm Franz Schaider zunächst alleine und später mit seinem Sohn Hans die Arbeit wieder auf. Hans Schaider führte ab 1958 den Betrieb.

1992 übernahm Franz Schaider, nach seinem Studium zum Holzingenieur, die Schreinerei. 1995 folgte der Umzug an den Berliner Ring. In den neuen Räumen war genügend Platz, um den Betrieb mit computergesteuerten Maschinen den Herausforderungen anzupassen. Seit 2017 führt Holzingenieur Matthias Schaider die Schreinerei in der vierten Generation.

Heute ist die Schreinerei Schaider ein geschätzter Partner, wenn es um die Holzbearbeitung geht. Mit dem Slogan „Ideen und Lösungen in Holz“ wirbt der Handwerksbetrieb um Kunden. Gleichzeitig ist der Slogan ein Ansporn für das Team um Matthias Schaider.

Großen Wert legt man bei Schaiders auf Aus- und Weiterbildung. Aktuell lernen zwei Auszubildende den Beruf des Möbeltischlers. Als Mitglied der Umweltgemeinschaft im hessischen Tischlerhandwerk, einer Gruppe aus rund 20 engagierten Tischlereibetrieben, nehmen Betriebsinhaber und Mitarbeiter an regelmäßigen Bildungsveranstaltungen teil.

Angefertigt werden in der fast 600 Quadratmeter großen Halle individuelle Möbel für Privatkunden und Einrichtungen für den öffentlichen Bereich. Einen breiten Raum nimmt die Modernisierung von Wohnungen und Häusern ein. Gemeinsam mit den Teamwoerkern, einem Verbund regionaler Handwerker, werden viele Objekte realisiert. Bei der Sanierung denkmalgeschützter Gebäude ist die Schreinerei Schaider ein kompetenter Partner. So sind seit fast zwei Jahren die Mitarbeiter mit der Sanierung der Eremitage im Fürstenlager betraut.

Der Schreinerei Schaider ist es auch wichtig, kleine Aufträge anzunehmen und dort zu helfen, wo etwas instand zu setzen ist oder auch da, wo Lösungen zur Umsetzung einer Idee gesucht werden.

Für eine gute Auslastung des kostenintensiven Maschinenparks sorgt zusätzlich die gute Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem Handwerk, für die Teile oder komplette Möbel gefertigt werden.

„Eine gut ausgestattete Werkstatt, hochmotivierte Mitarbeiter und 95 Jahre Erfahrung in der Holzbearbeitung lassen uns auch in Zeiten von Corona optimistisch in die Zukunft blicken. Gerne nehmen wir auch jetzt ihre Anfragen entgegen“, betont Matthias Schaider – telefonisch oder per Mail. Nach der Corona-Krise steht das Team dann wieder zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. red

