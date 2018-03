Ältester Wanderer war am fleißigsten

Anzeige

Bensheim.Beim OWK Bensheim wurden kürzlich die fleißigen Wanderer und treuen Mitglieder des Vereins ausgezeichnet. Bei Kaffee und Kuchen begrüßte der Vorsitzende Herbert Samstag die Teilnehmer der gut besuchten Veranstaltung. Besonders begrüßt wurde Georg Krämer (der Bezirksvorsitzende) mit Begleitung vom OWK Seeheim-Jugenheim und die Gäste vom befreundeten Klub OWK Auerbach.

3400 Kilometer erwandert

Danach berichtete Erna Jarz über den Wanderplan 2017. Meistens wurden zwei Wanderungen in einem Monat angeboten. So kamen die 3400 gelaufenen Kilometer zustande. Es wurden 806 Wanderpunkte verteilt. Fleißigster Wanderer war wieder einmal Willi Völker, der allein 156 Kilometer bewältigte und mit 89 Jahren der älteste Wanderer war. Neben den erfolgreichsten Wanderern, die eine Auszeichnung erhielten, standen auch Ehrungen für treue Mitgliedschaft an: Marie-Rose Burkhardt ist seit 65 Jahren Mitglied im OWK; für 40 Jahre wurde Marlies Blechschmitt geehrt, für 35 Jahre Wolfgang Kollerer, und für jeweils 25 Jahre wurden Christa Ranft und Helmut Schaffert ausgezeichnet.

Gedichte, vorgetragen von Herbert Samstag und Erna Jarz, lockerten die Veranstaltung auf. Höhepunkt jedoch war neben den Geehrten selbst eine Computer-Präsentation von den Mitgliedern Karl-Heinz Zanger und Willi Völker über die schönen und teils sehr interessanten Wanderungen 2017, die viel Beifall erhielt.