Ärger über Verkehr in der Weststadt

Bensheim. Die Wormser Straße zu Stoßzeiten? Da ist mitunter viel Geduld gefragt. Wer Richtung Stadtmitte will, muss morgen wie abends mit Staus und entsprechenden Wartezeiten rechnen. Verschärft hat sich die Situation bekanntlich, seit eine Ampelanlage die Kreuzung Wormser Straße/Fabrikstraße ziert. Mitte 2015, zur Eröffnung des Fachmarktzentrums, nahm diese den Betrieb auf und bremste den Verkehr auf.

Zwar wurde die Ampelschaltung von „Hessen Mobil“ optimiert, so richtig flüssig läuft es allerdings nicht - zu beobachten täglich mit nur wenigen Ausnahmen. Ändert wird sich daran in Zukunft nichts, die Blechlawinen wird vielmehr an Intensität gewinnen. Dafür dürften allein die Bauvorhaben im Umfeld sorgen, allen voran das Großprojekt auf dem ehemaligen EKZ-Gelände an der Moselstraße. Auf dem Papier, sprich in den Ausarbeitungen der Gutachter, ist zwar alles im grünen Bereich. In der Praxis werden jedoch noch viele Autofahrer rot sehen, wenn sie sich sich gen Innenstadt quälen.

Das ist noch Zukunftsmusik. In der Gegenwart sorgen die Behinderungen auf der Bundesstraße unter anderem dafür, dass in den angrenzenden Wohngebieten der Unmut steigt, weil dort nach alternativen Routen gesucht wird.

Der Bensheimer Goldschmied Fritz Dorsheimer beklagt sich seit Jahren über die Lage in der Rheinstraße. Seit das Fachmarktzentrum vor drei Jahren eröffnet hat, sei eine „dramatische Verschärfung der Gefährdung der Anwohner eingetreten“. Die Rheinstraße, die zwischen Berliner Ring und Fabrikstraße parallel zur Wormser Straße verläuft, werde als „schnelle Ausweichestrecke“ genutzt. dr

Bericht in der Dienstagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.08.2018