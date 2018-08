Ökumenisches Pfarrgemeindefest

Bensheim.Die Weststadtgemeinden, die evangelische Stephanusgemeinde und die katholischen Pfarrei St. Laurentius feiern heute (25.) und morgen (26.) ihr Pfarrgemeindefest. Alle, die sich den Gemeinden verbunden fühlen, sind eingeladen. Es beginnt am Samstag um 18 Uhr in der Stephanuskirche mit einem ökumenischen Gottesdienst für Große und Kleine.

Am Sonntag wird um 10.00 Uhr ein Gottesdienst für die jeweilige Konfession in der eigenen Kirche gefeiert. Anschließend treffen sich alle gemeinsam auf dem Gelände der Stephanusgemeinde. Besondere Gäste sind die Guggefetzband Bensemer Roabdigalle, Johannes Wemmer, der Historische Tanzkreis und der Segensroboter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Die Installation „BlessU-2“ kommuniziert über ein Display – wie ein Bankautomat. Der Roboter rief beim Luther-Jubiläum in Wittenberg die unterschiedlichsten Reaktionen hervor. red

