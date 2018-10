Ökumenisches Taizégebet

Bensheim.Am Sonntag, 21. Oktober, lädt die Stephanusgemeinde Bensheim um 19 Uhr zu einem besonderen Abendgottesdienst ein. Beim Schein zahlloser Kerzen und meditativer Musik aus Taizé bietet sich die Chance, gemeinsam zu singen, zur Ruhe zu kommen und Kraft zu schöpfen.

„Beim Beten lenken wir unsere Achtsamkeit in diesem Gottesdienst auf den Mund, unser wichtigstes Kommunikationsmittel. Lachen, singen, loben, klagen: Der Mund macht verständlich, was uns bewegt. Unser Sprechen kann andere ermutigen, aber auch verletzen. Nicht immer ist das, was aus meinem Mund kommt, für andere verständlich oder hilfreich. In biblischen Texten hören wir von der Vision einer Sprache, die Menschen zu gemeinschaftlichem Handeln befähigt“, heißt es in der Ankündigung.

Das Vorbereitungsteam, zu dem auch Konfirmanden und Konfiteamer gehören, und die Musiker, die die Taizégesänge begleiten werden, laden zu dieser ökumenischen Feier ein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018