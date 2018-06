Anzeige

Bensheim.„Suche den Frieden, jage ihm nach“ war das Leitwort der diesjährigen Frauenfußwallfahrt, die Bensheimer Frauen in zwei Etappen nach Walldürn führte. Bei perfektem Wanderwetter startete eine Gruppe von 22 Frauen aus Bensheim und Umgebung und Thomas Catta, dem Stadtpfarrer von Sankt Georg in Bensheim, bei der Walburgiskapelle.

55 Kilometer mit teilweise anspruchsvollen Wegstrecken lagen vor der Pilgergruppe, die im vierten Jahr von Angela Schmidt geleitet wurde.

An bestimmten Stellen, entweder in der Natur oder in Kirchengebäuden an der Wegstrecke, wurde inne gehalten und das Leitwort mit Texten, Lieder oder Meditationen näher betrachtet. Eine ganze Reihe neuer Teilnehmerinnen kam – neben den teilweise über viele Jahre erfahrenen Pilgerinnen – am ersten Abend erschöpft aber glücklich in Boxbrunn an. In der Dorfkapelle feierte Pfarrer Catta mit der Gruppe, und vielen zu diesem Anlass aus Bensheim angereisten Gästen, einen Gottesdienst, bevor der Tag in gemütlicher Runde beim Abendessen ausklang.