Bensheim.Katharina Krohn ist 76 Jahre alt, schwer chronisch krank und muss davon ausgehen, in absehbarer Zeit zu einem Pflegefall zu werden. Für die resolute alte Dame ein Unding. Noch kann sie eigenständig Entscheidungen treffen und plant deshalb, sich mit Unterstützung eines Schweizer Selbsthilfevereins selbst zu töten.

Film „Die letzte Reise“ zum Auftakt

Ein Vorgehen, das ihre beiden Tö chter auf die Palme bringt und gegen das sie Sturm laufen. Eine von ihnen geht sogar soweit und beantragt vor Gericht die Entmündigung ihrer Mutter. Mitleid, Mitgefühl, Verlustängste oder einfach nur Egoismus?

Eine Lebensgeschichte, die es so durchaus geben kann. Im Film „Die letzte Reise“ spielt Christiane Hörbiger die pensionierte Lehrerin, die sich die Entscheidung über Leben und Tod nicht abnehmen lassen will. Zum Thema „Selbstbestimmtes Leben bis zum Schluss“ hatten das Netzwerk Demenz und die Stadt Bensheim – nach der Auftaktveranstaltung „Wohnen im Alter“ – erneut in den Luxor-Filmpalast und im Anschluss an den Kinostreifen zu einer Gesprächsrunde über den Umgang mit dem Sterben geladen.

Als Expertinnen standen Doris Kellermann vom Hospiz-Verein Bergstraße, Cornelia Ritzert, vom Sozialzentrum der Arbeiterwohlfahrt in Bensheim und Susanne Hagen von der Beratungsstelle Diakonisches Werk Bergstraße Rede und Antwort.

Moderiert wurde die Runde von Matthias Schaider: „Es gibt beim Sterben kein Schwarz und kein Weiß. Das Thema hat viele Nuancen und Grautöne.“ Die Gesprächsteilnehmer waren sich schnell einig darüber, dass die Selbstbestimmung des Einzelnen ein hohes Gut ist, das es zu respektieren gilt.

Wie schwer es ist, Schmerzpatienten und Schwerstkranken von ihrem Wunsch abzubringen, ihrem Leiden ein Ende zu machen, und wie schwer es ist, ihnen Alternativen für das Leben aufzuzeigen, machte Doris Kellermann mit den Worten transparent: „Ich wünschte, dass sie es nicht täten. Aber wir werden nicht alle Hebel in Bewegung setzen, um sie davon abzubringen.“

Miteinander ins Gespräch kommen

Die Palliativfachkraft machte gleichwohl deutlich, dass die Hospizbewegung jede Form der aktiven Sterbehilfe und der Beihilfe zum Suizid ablehnt. Man müsse den Menschen aber gestatten, über ihre Suizidgedanken sprechen zu dürfen.

„Die Patientenverfügung ist die Eintrittskarte, um über das Sterben und die Angst vor dem Sterben miteinander ins Gespräch zu kommen.“ Diese Erfahrung haben Susanne Hagen und Cornelia Ritzert gemacht. Sie bekräftigt, dass man keinesfalls einem schwerkranken Schmerzpatienten dazu raten würde, in die Schweiz zu fahren, um einen Sterbehilfeverein aufzusuchen: „Aber wir würden es akzeptieren.“

„Es gibt Betroffene, die sagen, ich möchte nicht mehr weiter leben. Andere sind fröhlich und dem Leben zugewandt“, weiß Ritzert aus der Praxis. Auch sie spricht von Akzeptanz und der Bedeutung von „Selbstbestimmtheit“. Kellermann berichtet aus dem Hospiz-Alltag und von den Ängsten der Gäste vor dem Verlust der Würde und Autonomie. Ihr Zuhause haben sie zurückgelassen und sich von Freiheit und Mobilität verabschiedet. „Viele, die zu uns kommen, sind total glücklich im Hospiz und blühen auf, andere tun dies nicht. Man darf das Schwere nicht leugnen und muss es zur Sprache bringen dürfen.“

Kritisch äußerten sie sich die Diskussionsteilnehmer über von Ärzten forcierte Behandlungen an unheilbar kranken Menschen, deren Tod absehbar ist. Für Langzeitstudien, Statistiken oder für das eigene Ego würde das Leiden der Betroffenen verlängertet. Oftmals gegen deren festen Wunsch.

Angehörige hingegen seien meist in einer Zwickmühle und trauten sich nicht, zu widersprechen. „Wichtig ist, dass der Patient selbst entscheiden darf.“ Siehe Patientenverfügung! gs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018