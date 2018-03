Über eine halbe Million Euro in 14 Jahren

Mehrere Millionen Menschen waren im August 2017 nach Angaben des Roten Kreuzes von den Überschwemmungen und Erdrutschen in Südasien betroffen. Auch im indischen Bundesstaat Bihar in Indien war die Not groß. Hier unterstützt „Bensheim hilft“ unter anderem die Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung.

© dpa