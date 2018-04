Anzeige

Auerbach.Der nächste Vortrag des Auerbacher Synagogenvereins findet am Mittwoch, 18. April, um 19.30 Uhr in der ehemaligen Auerbacher Synagoge, Bachgasse 28, statt. Unter dem Motto „Der Blick über den eigenen Tellerrand in fremde Töpfe“ wird die Arbeit des Internationalen Rates der Christen und Juden (ICCJ) vorgestellt. Der Eintritt ist frei.

Vor siebzig Jahren – im August 1947 – wurde der ICCJ gegründet und hat seit Ende der 70er Jahre seinen Sitz im Heppenheimer Martin-Buber-Haus.

Nach einem ersten internationalen Treffen jüdischer und christlicher Führungspersönlichkeiten in Oxford im Jahr 1946 wurde 1947 eine „Dringlichkeitskonferenz“ als Reaktion auf den Holocaust, die Schoah, im schweizerischen Seelisberg einberufen. In den letzten 70 Jahren hat sich der ICCJ, zusammen mit seinen Mitgliedsorganisationen, erfolgreich in der historischen Erneuerung der jüdisch-christlichen Beziehungen engagiert und hat Theologen, Historiker und Pädagogen sowie Basis-Initiativen in dieser Arbeit vereint und widmet sich seit einigen Jahren zunehmend auch dem abrahamischen Dialog, der Begegnung von Juden, Christen und Muslimen.