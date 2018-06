Anzeige

Schönberg.Nach einem noch ungeklärten Vorfall am Samstagmorgen, der sich an der Bushaltestelle Schönberg in der Nibelungenstraße zugetragen haben soll, sucht die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 35) für eine Rekonstruktion der Geschehnisse Zeugen mit Hinweisen.

Ein junger Mann hatte sich gegen 6 Uhr bei der Polizei in Bensheim gemeldet und mitgeteilt, dass er von mehreren Jugendlichen bestohlen worden sei. Laut den Schilderungen des 18-Jährigen sei er von mehreren Jugendlichen auf seinem Nachhauseweg, gegen 3 Uhr, unvermittelt an der Haltestelle angesprochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Lückenhafte Erinnerung

Eine genaue Beschreibung der mutmaßlichen Täter sei aufgrund seiner nur lückenhaften Erinnerung derzeit nicht möglich, jedoch fehlten dem jungen Mann nach dieser Begegnung die Geldbörse sowie sein Mobiltelefon, so die Polizei. Die genauen Hintergründe seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen.