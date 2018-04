Anzeige

Bensheim. Torsten Mayer spricht von Liebe auf den ersten Blick: Anfang Januar hat der Unternehmer den Bensheimer Traditionsbetrieb Sartorius Metalltechnik übernommen. Als neuer Gesellschafter und Geschäftsführer will er das 1795 gegründete Unternehmen mit 30 Mitarbeitern in die Zukunft führen. Der Kontakt zur Firma kam über die Wirtschaftsförderung Bergstraße zustande.

Das „Forum Unternehmensnachfolge“ ist eine Plattform mit dem Ziel, übergabereife Betriebe mit potenziellen Nachfolgern zusammenzubringen. Im Falle von Mayer und Sartorius hat das quasi beispielhaft funktioniert: Der Fachbetrieb für Glas- und Aluminiumbau suchte neue Eigentümer, und der Unternehmer - nach verschiedenen Stationen als Geschäftsführer - eine neue Herausforderung. „Der Name Sartorius bleibt auf dem Dach“, betonte Mayer im Rahmen einer Feierstunde am Firmensitz in der Elbinger Straße.

Gemeinsam mit seiner Frau und Mitgesellschafterin Malgorzata Matuska-Mayer will er die Wettbewerbsfähigkeit und Kundenorientierung in einem dynamischen Markt noch weiter verbessern und das Unternehmen am Standort sichern. tr