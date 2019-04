Ab 1. Mai wieder Stadtradeln

Bensheim.Die Aktion Stadtradeln geht in Bensheim in die fünfte Runde: Vom 1. bis 21. Mai treten im Rahmen dieses Wettbewerbs Teams aus Bensheim in die Pedale. Die Prämierung der erfolgreichsten Teilnehmer ist am Energie- und Klimaschutztag am 29. Juni geplant.

Im vergangenen Jahr verzeichnete die Aktion in Bensheim mit 527 Stadtradlern einen Teilnehmerrekord. Jetzt heißt wieder in den ersten drei Wochen im Mai für Bensheim möglichst viele Kilometer zu „erradeln“. Auch bundesweit beginnt das Stadtradeln am 1. Mai und dauert bis 30. September.

Als weitere Motivationshilfe winken Preise: Für Bensheimer Teilnehmer gibt es die Chance auf Überraschungspakete der GGEW AG. Mit dabei sind auch wieder die Sonderkategorien „Stadtradeln-Star“ und „Schulradeln“. Die „Stadtradeln-Stars“ sollen 21 Tage am Stück kein Auto nutzen. Kommunalpolitiker und andere Personen des öffentlichen Lebens sind besonders dazu aufgerufen, als Stadtradeln-Stars an den Start zu gehen. Im Wettbewerb Schulradeln wird die fahrradaktivste Schule in Hessen gesucht.

Jeder, der auf CO2-freie Mobilität mit dem Rad und die eigene Fitness setzt, sollte aufsatteln und in die Pedale treten. Voraussetzung dafür, dass die geradelten Kilometer auch registriert werden, ist die Anmeldung für die Aktion. Das können Einzelfahrer sein, die sich in einer offenen Gruppe anmelden, oder Teams, die sich aus Arbeitskollegen, Vereinsfreunden oder sonstigen Interessensgruppen bilden. Vor allem sind auch Mitglieder aus den Kommunalparlamenten aufgerufen, sich für ein gutes Klima auf den Sattel zu schwingen.

Nach der Registrierung im Online-Radkalender gibt es verschiedene Wege, seine Leistungen zu dokumentieren, auch eine App fürs Smartphone kann herunter geladen werden. Die Kilometer werden mit Tacho, Fahrradcomputer oder GPS gezählt oder können mit der App erfasst werden.

Ganz im Sinne des Fair-Play-Gedankens wird an die Ehrlichkeit der Teilnehmer beim Eintrag der Kilometer appelliert, so die Stadt. Auf der Facebook-Seite (www.facebook.com/stadtradelnbensheim) kann jeder Radler seine Erfahrungen teilen. Die Anmeldung erfolgt im Internet unter www.stadtradeln.de/bensheim. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.04.2019