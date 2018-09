Ab 18 Uhr läuten heute die Glocken

Bensheim.Am heutigen Freitag (21.) ist der Internationale Friedenstag. Mit einem europaweiten Glockenläuten von 18 bis 18.15 Uhr soll ein starkes Zeichen des Friedens gesetzt werden.

Friedensgebet in Heilig Kreuz

Auch die katholischen Kirchen in Bensheim beteiligen sich an dieser Aktion. Zeitgleich um 18 Uhr sind alle Interessierten eingeladen, zu einem Friedensgebet in der Kirche Heilig Kreuz, Weserstraße 3 in Bensheim-Auerbach.

Für den Frieden zu beten, hat in Bensheim schon eine längere Tradition. Jeden Samstag um fünf vor zwölf zur Mittagszeit laden evangelische und katholische Christen in die Hospitalkirche ein, um in ökumenischer Verbundenheit für den Frieden in der Welt zu beten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.09.2018