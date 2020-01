Ab Herbst neuer Pfarrer in Schwanheim

Christian Ferber (l.) wird neuer Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Schwanheim. Er tritt die Nachfolge von Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein (r., oben) an, der am 2. Februar aus seinem Dienst verabschiedet wird. Die Vakanz überbrückt Pfarrerin Beatrice Northe aus Zwingenberg (r., unten). © Dietmar Funck

Schwanheim.Neuer Pfarrer in Schwanheim: Christian Ferber wird Nachfolger von Hans-Joachim Greifenstein, der am 2. Februar aus seinem Dienst verabschiedet wird. Der Südhesse kam im Oktober 2009 in die evangelische Kirchengemeinde und war vorher 20 Jahre lang Gemeindepfarrer in Babenhausen.

Sein Nachfolger Ferber hatte im Juli 2019 in Einhausen die pfarramtliche Vertretung für Katrin Hildenbrand

...