Ab heute Baumesse in der Weststadthalle

Bensheim.Bei der Energie- und Baumesse können sich Besucher am Wochenende zu den Themen Sanieren, Bauen und Energiesparen in der Bensheimer Weststadthalle informieren.

Am heutigen Samstag (9.) und am Sonntag (10.) öffnet die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Der Eintritt für die Messe und die Fachvorträge ist frei. Offiziell fällt der Startschuss heute um 11 Uhr am Stand der GGEW AG durch Vorstand Carsten Hoffmann, Bürgermeister Rolf Richter und Stadtrat Adil Oyan.

Neuheiten rund um Energie

Zahlreiche Aussteller bieten einen Überblick zu Neuheiten und bewährten Produkten aus den Bereichen Energie und Bauen. Besucher haben die Möglichkeit, die Angebote direkt vor Ort zu vergleichen.

So können sie sich für den zu ihren Bedürfnissen am besten passenden Handwerker, Dienstleister oder Hersteller entscheiden. Hinzu kommt ein Vortragsprogramm zur Vertiefung der Thematik. Elf Fachvorträge zu verschiedenen Themenbereichen werden angeboten. red

Info: Sonderbeilage im Internet: www.bergstraesser-anzeiger.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019