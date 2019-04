„Ab in die Mitte“: Preisgeld geht nach Bensheim

Bensheim.Die Sieger des Landeswettbewerbs „Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessen“ stehen fest: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir zeichnete am Dienstag in Nidderau die diesjährigen Preisträger aus – darunter auch die Stadt Bensheim, die für verschiedene Veranstaltungen in der Innenstadt 15 000 Euro erhält. Die 16 Landessieger erhalten insgesamt 160 000 Euro Fördergelder für Projekte, die zur Vitalisierung und Attraktivitätssteigerung ihrer Innenstädte beitragen sollen.

„Der Wettbewerb ,Ab in die Mitte!’ macht sich stark für vielfältige und lebendige Innenstädte und Ortskerne in Hessen“, erklärte Al-Wazir. Bürgern biete er eine Bühne für Ideen und Wünsche an die eigene Stadt. Der Minister freute sich über die rege Teilnahme: „26 Bewerbungen aus ganz Hessen – darunter viele Erstbewerbungen – machen deutlich, wie wichtig den Menschen im Land ihre Innenstädte sind.“

In diesem Jahr ging es um gute Beispiele zum Motto „Unsere Mischung macht’s!“: „Was gehört in eine Stadt, in der sich die Menschen wohlfühlen? Was braucht es für Zutaten? Zeigen Sie uns Ihre ganz besondere Mischung und wer dabei mitmischt!“ hieß es in der Ausschreibung.

Es sei erstaunlich, wie viele Aspekte von „Mischung“ die Bewerbungen thematisiert hätten, so Al-Wazir: „Gute Nachbarschaften, mehr Aufenthaltsqualitäten, weniger Verkehr, Kunst, Kultur, Traditionelles, Neues, Grünes. Anders ausgedrückt: Da steckt viel Gutes drin!“

Die Bewerbung für den Wettbewerb „Ab in die Mitte“ ging in Bensheim vom Bürgernetzwerk aus, das sich seit Oktober im Rahmen des „Bürgerforums Innenstadt“ intensiv Gedanken um die Zukunft der Bensheimer Stadtmitte macht und schon zahlreiche Ideen und Ziele zu Papier gebracht hat. Diese haben jetzt auch die Jury des Landeswettbewerbs beeindruckt: Mit 15 000 Euro erhält Bensheim nach Marburg/Gießen, die sich mit einem gemeinsamen Projekt beworben haben, die zweitgrößte Einzelsumme.

Charity-Fest für die Jugend

Bei der Preisverleihung gestern in Nidderau war auch Bürgermeister Rolf Richter dabei: „Gratulation ans Bürgernetzwerk, das mit seinen Ideen für die Bensheimer Innenstadt die Jury überzeugt hat. Neben vielen Projekten sind aus dem Bürgernetzwerk auch Ideen für Veranstaltungen hervorgegangen“, freut sich Richter. Gemeinsam mit der Stadt würden diese in den kommenden Monaten umgesetzt. So zum Beispiel ein zusätzliches Lichtevent beim Musikfestival Maiway oder ein Kinder-Jugend-Charity-Fest.

Maiway, das in diesem Jahr am 29. Mai die Bensheimer Innenstadt beleben wird, ist ohnehin schon für sein ausgefeiltes Lichtkonzept bekannt. In diesem Jahr soll das noch ausgeweitet werden – und nicht nur die jeweiligen Veranstaltungsstätten in Szene setzen. Mehr wollen die Verantwortlichen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten – fest steht aber, dass das Preisgeld in verschiedene Veranstaltungen in der Innenstadt fließen soll.

Von den Preisträgern wurde das Motto sehr unterschiedlich interpretiert. Bad Schwalbach will beispielsweise mit einem „Outdoor-Wohnzimmer“ an einer Hauptverkehrsstraße neue Orte der Begegnung einrichten. Rotenburg an der Fulda macht aus Parkplätzen für Autos temporäre „Park-Plätze“ für Menschen mit viel Grün und Bänken. Marburg und Gießen wiederum wollen gemeinsam die Hip-Hop-Szenen beider Städte verknüpfen, ihre Mischung besteht aus Street Art, Fassadenkunst sowie Tanz- und Kunstworkshops.

Mit der Innenstadt-Offensive setzt das Land Hessen gemeinsam mit Partnern aus dem öffentlichen Bereich und der privaten Wirtschaft ein Zeichen, um neue Impulse für die Stadtentwicklung zu setzen und das öffentliche Augenmerk auf die Attraktivität der Zentren zu lenken. „Ab in die Mitte!“ will beispielhafte kommunale und privat initiierte Konzepte und Strategien für die nachhaltige Stärkung und Entwicklung der hessischen Innenstädte und Ortszentren fördern und diese in der Herausbildung eines individuellen, unverwechselbaren Profils unterstützen.

Die Innenstadt als Mittelpunkt des städtischen Lebens muss gestärkt werden – als Ort vielgestaltiger Austauschbeziehungen und als alltäglicher Handels- und Lebensraum. So lautet das Credo von „Ab in die Mitte!“. red/cim

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.04.2019